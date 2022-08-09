"Начало деоккупации Крыма?": реакция украинских политиков на взрывы в Новофедоровке

На гремящие 9 августа взрывы в оккупированном Крыму отреагировал ряд украинских политиков и чиновников. В частности, они отметили, что это напоминание для оккупантов, чьим на самом деле является захваченный полуостров.

Заметим, что взрывы раздавались в Новофедоровке на главном военном аэродроме российских оккупантов.

ТСН.ua собрал реакцию политиков Украины на взрывы в Крыму.

Так, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратила внимание, что 9 августа как раз отмечается Международный день коренных народов.

"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это Украина!" – написала министер в Сети.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "украинский юг особенно прекрасен в августе".

А замглавы ОП Алексей Арестович предупредил россиян, что их привычка курить возле "хлопка" в конце концов их погубит.

"Российская привычка курить возле бавовни в конце концов их погубит. Что характерно – за алфавитом идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-Кремлю подготовиться?" – говорится в заявлении Арестовича.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выступил за то, чтобы запретить россиянам курить на военных объектах.

"Точно знаю, что взрывы в телевизоре никогда не передают реальную атмосферу и ощущения. Вдвойне неприятно, когда ты с детьми на море. Думаю, надо запретить россиянам курить на военных объектах", — написал Ким.

Он также добавил фото карты воздушных тревог в Украине, на которой отмечено, что в Крыму якобы объявлена тревога.

"Внимание! Крым. Воздушная тревога", – написал глава Николаевщины.

А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук высмеял ложь российского Минобороны о взрывах в Крыму

"В минобороны РФ сообщили, что на аэродроме в Новофедоровке "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Техника на месте не повреждена. Травмированных нет. Министерство позора никогда не лжет", — иронизирует Братчук.

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Он также вспомнил, как после удара по затонувшем российском крейсеру "Москва" Минобороны РФ утверждало, будто на судне сдетонировал боеприпас. Хотя на самом деле крейсер был атакован украинскими защитниками.

"Что бы там не было, главное – результат. Почему-то вспомнилось", – добавил спикер Одесской ОВА.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий предположил, что события в Новофедоровке могут быть связаны с началом деоккупации Крыма.

"На военном аэродроме во временно оккупированном Крыму "почему-то произошла детонация боеприпасов", утверждают в минобороны страны-террориста. Насчитали уже более десяти взрывов. Вероятно, попали в склады. Начало деоккупации Крыма?" – говорится в заявлении Козицкого.

Напомним, 9 августа в крымской Новофедоровке раздаются мощные взрывы на военном аэродроме РФ. Туристы и местные жители спешно покидают пляжи в районе взрывов.

В Минобороны РФ традиционно заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы.

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