Начало деоккупации Крыма: Жданов рассказал о воздушных тревогах на полуострове

Что именно сбивает российское ПВО в Крыму, пока никому не известно.
Воздушные тревоги, распространившиеся и на территорию оккупированного Крыма, связанные с загадочными взрывами за рубежом, свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.
"Я даже сравнил, что Крым начинает возвращаться в Украину тем, что присоединился к воздушным тревогам. По всей Украине объявляют – это же Украина, значит и в Крыму объявляют воздушную тревогу. Это уже там, я смотрю, становится регулярным – везде, по всей территории Крыма работает ПВО", — отметил эксперт.
Он также отметил и осуществление наземных взрывов.
"Это говорит о том, что ПВО сбивает не все", – добавил Жданов.
Напомним, Залужный назвал количество погибших в войне с РФ украинских воинов.
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