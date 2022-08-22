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Начало деоккупации Крыма: Жданов рассказал о воздушных тревогах на полуострове

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Начало деоккупации Крыма: Жданов рассказал о воздушных тревогах на полуострове

Фото: Twitter / Benjamin Pittet

Что именно сбивает российское ПВО в Крыму, пока никому не известно.

Воздушные тревоги, распространившиеся и на территорию оккупированного Крыма, связанные с загадочными взрывами за рубежом, свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я даже сравнил, что Крым начинает возвращаться в Украину тем, что присоединился к воздушным тревогам. По всей Украине объявляют – это же Украина, значит и в Крыму объявляют воздушную тревогу. Это уже там, я смотрю, становится регулярным – везде, по всей территории Крыма работает ПВО", — отметил эксперт.

Он также отметил и осуществление наземных взрывов.

"Это говорит о том, что ПВО сбивает не все", – добавил Жданов.

Напомним, Залужный назвал количество погибших в войне с РФ украинских воинов.

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Дата публикации
Просмотры
551
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