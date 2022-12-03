Начало деоккупации: на левом берегу Херсонщины взвился первый украинский флаг (видео)

В субботу, 3 декабря, Силы обороны подняли первый украинский флаг на левом берегу Херсонской области. Название неселенного пункта не сообщается.

Соответствующее видео опубликовали бойцы спецподразделения "Карлсон", выполняющие боевые действия на Херсонском направлении.

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"Это флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины ! Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!", — подписали военные видео.

Как видно на видео, флаг установлен на стреле речного крана. Он виден в сотне метров.

Ситуация на юге

Коллаборанты начали бежать с левого берега Херсонщины. Известно, что предатели покинули Олешку, Новую Каховку. Из оккупированных городов вывезли всех представителей оккупационной администрации и полицейских. Убегали не сами, а с семьями.

Также ранее Генштаб сообщил, что российские кафиры отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.

Между тем, военный эксперт Алексей Мельник считает, что российские военные не будут убегать с левого берега Днепра настолько быстро, как это было на правобережье. По его словам, группировка российских войск на левом берегу будет оставаться на своих позициях до тех пор, пока будет иметь возможность их удерживать.

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