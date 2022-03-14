"Начало дня было черным": Зеленский предупредил, что после Львовщины Россия может атаковать страны НАТО

"Начало дня было черным": Зеленский предупредил, что после Львовщины Россия может атаковать страны НАТО

Президент заверил, что на полигоне Львовщины, куда россияне нанесли удар, не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ.

Начало 18-го дня войны с Россией было для Украины черным — российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству, от Востока до Запада.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, 30 ракет упали на одну только Львовскую область. Глава государства напомнил, что в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.

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"Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего за 20 километров оттуда — границы НАТО", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что в прошлом году предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной.

"Мы были правы. Я говорил долгое время: "Северный поток" — это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно", — говорит Зеленский.

Теперь он призывает международное сообщество закрыть небо над Украиной.

"Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", — обратился президент к странам Запада.