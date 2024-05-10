"Начало наступления на Харьков": враг манипулирует информацией о боевых действиях на приграничье — руководитель ЦПД

Россияне будут применять информационно-психологические спецоперации о том, что российская армия стремительно продвигается в Харьков.

Во время боевых действий, которые начала в приграничье Харьковской области российская группировка "Север", враг использует информационные манипуляции.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко.

По его словам, россияне ведут информационную кампанию, которой объявляют "начало наступления на Харьков", чтобы посеять панику среди местных мирных жителей.

“У группировки "Север" имеются силы для действий в приграничье севера, фактически это Сумщина и Харьковщина. Он [враг] может фактически продвигаться в приграничье и действовать на определенных ограниченных участках. По поводу полноценного наступления на Харьков – у врага этих сил недостаточно”, – объяснил Коваленко.

Руководитель ЦПД предупредил, что россияне будут применять информационно-психологические спецоперации о том, что российская армия стремительно продвигается в Харьков.

Он отметил, что "некоторые люди, которые будут подпевать тезисам" врага, утверждая, что это чуть ли не начало оккупации Харькова, будут помогать ему разгонять панику для того, чтобы харьковчане уезжали из города.

“Эта [информационно-психологическая] кампания будет массированной, будут отождествлять действия врага на Харьковщине непосредственно с Харьковом. Здесь очень важно разграничивать, потому что это разные вещи – приграничье, определенная полоса на Купянщине и непосредственно окраины Харькова, которые просто недостижимы по состоянию на данный момент для российской группировки войск", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, утром 10 мая на Волчанском направлении в Харьковской области российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки отражены.

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