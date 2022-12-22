"Начало нового этапа войны": что означает визит Зеленского в США

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу, считая, что война в Украине вступила в новую стадию.

Первый международный визит президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ ознаменовал начало нового этапа войны.

Об этом пишет CNN.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что считает, что война РФ против Украины входит в "новую фазу". Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, поэтому Зеленский сделал публичный призыв к дальнейшей международной поддержке.

"Но новая фаза не только на поле боя. Лидеры всего мира сталкиваются с горькими последствиями российского вторжения. Высокие цены на энергоносители и продукты питания, частично вызванные жесткими санкциями против Москвы, доставили неприятности политикам в Европе и США", – говорится в материале.

"Для меня, как для президента, справедливый мир не означает никаких компромиссов", — сказал Зеленский Байдену, указав, что не видит пути к миру, предусматривающему отказ Украины от территории или суверенитета.

Напомним, 21 декабря состоялся визит президента Владимира Зеленского в США. Он встретился с президентом США Джо Байденом, выступил в Конгрессе и провел ряд двусторонних встреч. Это был второй визит Зеленского в Белый дом и первая поездка за границу после начала полномасштабного вторжения.

"За триста дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украины и США – мы вышли на уровень реального союзничества, которое на сто процентов наполнено реальным содержанием", — сказал Зеленский.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $1 млрд военной помощи. Соединенные Штаты уже подтвердили поставки Украины в рамках военной помощи зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина достаточно долго пыталась получить американскую систему ПВО Patriot. По словам дипломата, ЗРК Patriot помогут спасти жизнь украинцам и инфраструктуру. Более того, это стратегическое поражение Российской Федерации, которое потеряет рычаги запугивания и террора.

Вооруженным силам Украины понадобится несколько месяцев на подготовку к использованию зенитных ракетных комплексов Patriot, предоставленных Соединенными Штатами Америки.

Американские системы Patriot могут изменить ход войны в Украине. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат утверждает, что благодаря большому радиусу действия ЗРК Patriot могут помочь отодвинуть бомбардировщики ТУ-22М3 и тактическую авиацию РФ как можно дальше от украинских границ.

Зеленский уже в США!

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