"Начало падения путинского режима": Маломуж рассказал, почему оккупанты будут вынуждены бежать из Бахмута

У ВСУ есть перспективы перейти от тактических действий в районе Бахмута, Роботино, Токмака к стратегическим наступательным операциям и созданию условий для ударов с флангов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Полуокружение Бахмута

“Полуоточение Бахмута – это одна из предпосылок, также перерезание трех логистических цепочек, одна из которых мы уже перекрываем огнем минометов, артиллерией, можем бить даже из танков. Поэтому сейчас 3 км для любой артиллерийской техники или даже САУ не расстояние, если они бьют на 5, 20 и 30 км. Поэтому все подходы будут под огнем, это первая составляющая», – рассказал генерал.

Район Клещиевки и Андреевки

“Район Клещиевки и Андреевки – это вторая составляющая. ВСУ получат возможность не только полного оцепления города, но и займут господствующие высоты. А с этих высот, имея новейшую артиллерию и ракетные средства, ВСУ могут бить по всему Бахмуту – 15-18 км, а они бьют на 40 км”, – говорит он.

"Более плотное окружение, перерезание всех логистических путей практически создают условия для полного окружения и уничтожения группировки", — отметил Маломуж.

Начало падения режима Путина: оккупанты вынуждены будут убегать

“Российские кафиры вынуждены будут убегать, они уже давно оттуда пошли бы, если бы не прямые указания Путина. Путин гордился, что город захватили, он кричал, что у нас не получилось контрнаступление. Увольняя Бахмут, мы покажем, что Путин полностью проиграл, это уже начало падения путинского режима”, — сказал генерал.

Стратегические наступательные операции ВСУ

"А уже юг — это действительно серьезное направление, где мы можем перерезать логистический путь у Токмака — это 75% поставок, которое идет по запорожской и херсонской группировке, только 25% идет через Крым", — отметил Маломуж.

"В настоящее время ВСУ также перекрывают другие направления, двигаясь дальше к морю и создавая предпосылки ударов с флангов по всему сектору запорожской группировки и планируют операцию еще с другой стороны — с Херсонского направления", — добавил он.

“Если оккупанты будут в полуокружении без сил и средств, а Токмакское направление обеспечит изоляцию, это будет предпосылкой к их уничтожению или мощному отступлению. Деваться некуда. Эти два пункта – начало наших стратегических наступательных операций и конец режима Путина”, — резюмировал генерал.

Напомним, на Бахмутском направлении оккупационная армия РФ переместила логистическую нагрузку и интенсивнее использует трассы Попасна – Бахмут и Соледар – Бахмут.

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