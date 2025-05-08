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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3780
Время на прочтение
1 мин

Начало путинского перемирия и запуск КНДР баллистической ракеты: главные новости ночи 8 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 мая 2025 года:

  • За первые 7 минут "перемирие" РФ уже несколько раз ударила по прифронтовым районам — военный обозреватель Читать далее –>

  • Пока ни одного "Шахеда" в небе — мониторинговые каналы о перемирии Путина Читать далее –>

  • Пакистан обвинил Индию в угрозе тысяч авиапассажиров — СМИ Читать далее –>

  • Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря Читать далее –>

  • Партизаны лишили связи военные объекты в Московской области Читать далее –>

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