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Начало путинского перемирия и запуск КНДР баллистической ракеты: главные новости ночи 8 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 мая 2025 года:
За первые 7 минут "перемирие" РФ уже несколько раз ударила по прифронтовым районам — военный обозреватель Читать далее –>
Пока ни одного "Шахеда" в небе — мониторинговые каналы о перемирии Путина Читать далее –>
Пакистан обвинил Индию в угрозе тысяч авиапассажиров — СМИ Читать далее –>
Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря Читать далее –>
Партизаны лишили связи военные объекты в Московской области Читать далее –>