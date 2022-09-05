"Началось": что в первые часы вторжения РФ делали украинские власти

Как первые часы вторжения РФ восприняли и пережили украинские власти и, в частности семьи президента и секретаря СНБО.

Об этом пишет "Украинская правда", которая реконструировала события в Украине 24 февраля и перед вторжением России.

Так, отмечается, что от одного из взрывов проснулась супруга президента Елена Зеленская. Владимира Александровича в постели уже не было. Зеленская растерянно вышла из спальни и нашла мужа в соседней комнате. Он стоял уже одетый в костюм и белую рубашку, но без галстука.

"Что произошло"? – взволнованно спросила супруга президента.

"Началось", – скупо ответил он.

В это время секретарь СНБО Алексей Данилов уже отправил жену и сына из города на запад страны и принялся обзванивать членов Совбеза прямо на мобильные телефоны. Одного из первых он разбудил главу парламента Руслана Стефанчука, которого попросил как можно скорее приехать в Офис президента и оперативно организовывать заседание Рады: "Нам нужно вводить военное положение, не медли", — передает "УП" слова Данилова.

В то же время нардепы и другие чиновники начали открывать секретные конверты "в случае войны", которые им раздали буквально за несколько дней до широкомасштабного вторжения РФ.

"Там не было ничего! Лишь какая-то общеизвестная фигня. Ни слова о том, что мне делать!" – рассказал в разговоре с "УП" один из депутатов "Слуги народа".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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