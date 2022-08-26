"Началось": глава МВД вспомнил, как сказал Зеленскому о начале войны и первых часах вторжения

Глава МВД Денис Монастырский рассказал о первых минутах полномасштабного вторжения России в Украину и звонок президенту Владимиру Зеленскому.

Министр также отметил, что раздача оружия украинцам в начале войны стала важным фактором сдерживания российских оккупантов.

Об этом Монастырский сказал журналистам издания The Washington Post, сообщила пресс-служба МВД.

"…Было темно. На связи был глава Пограничной службы Украины: он сообщил, что его подчиненные сражаются с россиянами в трех северо-восточных областях Украины", – пересказал министр события в начале суток 24 февраля.

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После этого он положил трубку и позвонил по телефону Зеленскому, сказав ему, что "началось".

"Учитывая, что атаки идут сразу в нескольких местах, это оно", — добавил Монастырский.

Он также сказал президенту, что Украина, похоже, столкнулась с полномасштабным вторжением России.

По словам главы МВД, в первые минуты российские оккупанты наносили страшные удары по украинской ПВО и по войскам в целом.

"Оставались 20-метровые воронки, подобных которым никто в жизни не видел", – уточнил министр.

Он добавил, что тогда перед всеми встал вопрос, насколько далеко может зайти враг, "собравший силы в такой колоссальный кулак".

Монастырский вспомнил, как Зеленский собрал своих главных советников. Тогда было решено, что часть кабинета, в частности, руководители полиции и оборонной сферы, останется в Киеве, а остальные переедут на запад Украины.

По словам главы МВД, чиновники с изумлением наблюдали за кадрами из системы пограничного наблюдения. На них были зафиксированы сотни российских танков и другой бронетехники, направлявшихся в Украину колоннами. Это напоминало наступления времен Второй мировой войны: из Беларуси – на север, из России – на восток, из Крыма – на юг.

"Вся карта (Украина – ред.) была красной и требовала внимания", – заметил Монастырский.

Он также рассказал, как в течение нескольких дней после вторжения власти решили раздать оружие гражданам и вооружить потенциальное партизанское сопротивление.

"Этот шаг стал важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков. Ведь любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что извне его ждут 20 человек с оружием, и что он и его семья будут первыми", – объяснил министр.

Напомним, недавно советник Офиса президента Алексей Арестович признался, что в конце октября 2021 года на 100% знал, что Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину.

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