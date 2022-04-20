Началось массированное наступление россиян на Запорожье: людей просят эвакуироваться

В Запорожской области путинские войска начали массированное наступление.

В связи с массированным наступлением оккупантов жителей прифронтовых населенных пунктов призывают эвакуироваться.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

"Последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но были бои разной интенсивности. На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", – сказал он.

Также читайте В Херсонской области продолжаются постоянные обстрелы и идет подготовка к псевдореферендуму: ситуация в регионе

Глава ОВА также призвал женщин, детей и пожилых людей выезжать с линии столкновения в областной центр.

"К сожалению, не все отнеслись с пониманием, остались некоторые пожилые люди, их гораздо труднее эвакуировать. Рекомендуем, чтобы женщины, дети и пожилые люди выезжали с линии столкновения в областной центр", – заявил Старух.

Напомним, в Запорожье продолжаются бои с врагом, украинская оборона уничтожает живую силу оккупантов.

Читайте также: