Началось массированное наступление россиян на Запорожье: людей просят эвакуироваться

В Запорожской области путинские войска начали массированное наступление.
В связи с массированным наступлением оккупантов жителей прифронтовых населенных пунктов призывают эвакуироваться.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.
"Последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но были бои разной интенсивности. На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", – сказал он.
Глава ОВА также призвал женщин, детей и пожилых людей выезжать с линии столкновения в областной центр.
"К сожалению, не все отнеслись с пониманием, остались некоторые пожилые люди, их гораздо труднее эвакуировать. Рекомендуем, чтобы женщины, дети и пожилые люди выезжали с линии столкновения в областной центр", – заявил Старух.
Напомним, в Запорожье продолжаются бои с врагом, украинская оборона уничтожает живую силу оккупантов.
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