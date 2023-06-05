"Началось": в Минобороны РФ заявили, что ВСУ пошли в масштабное контрнаступление

Официальной информации от украинского командования по состоянию на утро 5 июня нет. Вероятно, это была разведка боем.
В Министерстве обороны РФ заявили о начале контрнаступления ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Якобы оно началося утром в воскресенье, 4 июня.
Об этом сообщил спикер российского Минобороны Игорь Конашенков в сводке.
По его словам, для наступления Украина задействовала сразу 8 батальонов. Всего было задействовано шесть механизированных бригад и два танковых батальона.
"Целью противника был прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом участке фронта. Своих задач противник не достиг. Успеха не было", — заявил Конашенков.
Более того, он добавил, что во время наступления на передовой был начальник Генштаба ВС РФ Сергей Герасимов.
Официальной информации от украинского командования на утро 5 июня нет.
ВСУ продвинулись на Запорожском направлении – американские аналитики
Напомним, американские аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют о продвижении украинской армии на Запорожском направлении. И, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян и зашли в глубь от 500 м до 3 км. Такие выводы аналитики сделали из геолокационных кадров. Российские военные блоггеры сообщили об увольнении украинскими силами Новодаровки и Нескучного.
Накануне в Министерстве обороны заявили, что "планы любят тишину". Соответствующее сообщение опубликовала 4 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В то же время в США говорят, что контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.
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