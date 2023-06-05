"Началось": в Минобороны РФ заявили, что ВСУ пошли в масштабное контрнаступление

Официальной информации от украинского командования по состоянию на утро 5 июня нет. Вероятно, это была разведка боем.

В Министерстве обороны РФ заявили о начале контрнаступления ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Якобы оно началося утром в воскресенье, 4 июня.

Об этом сообщил спикер российского Минобороны Игорь Конашенков в сводке.

По его словам, для наступления Украина задействовала сразу 8 батальонов. Всего было задействовано шесть механизированных бригад и два танковых батальона.

"Целью противника был прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом участке фронта. Своих задач противник не достиг. Успеха не было", — заявил Конашенков.

Более того, он добавил, что во время наступления на передовой был начальник Генштаба ВС РФ Сергей Герасимов.

Официальной информации от украинского командования на утро 5 июня нет.

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении – американские аналитики

Напомним, американские аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют о продвижении украинской армии на Запорожском направлении. И, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян и зашли в глубь от 500 м до 3 км. Такие выводы аналитики сделали из геолокационных кадров. Российские военные блоггеры сообщили об увольнении украинскими силами Новодаровки и Нескучного.

Накануне в Министерстве обороны заявили, что "планы любят тишину". Соответствующее сообщение опубликовала 4 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В то же время в США говорят, что контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.