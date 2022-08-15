"Начальство такое окончено, бл*ть, нас еб*ть даже свои": оккупант о ситуации на Харьковщине (аудио 18+)

Захватчик жалуется, что в его взводе из 30 человек осталось всего 11.
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор находящегося на Харьковщине российского оккупанта с приятелем.
Захватчик не сдерживается в брани, он жалуется, что в его взводе из 30 человек осталось всего 11.
"Начальство такое конченое, б***ть, нас есть даже свои", — говорит он товарищу в перехваченном военной разведкой разговоре.
Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о потерях, недоначислении выплат, огне артиллерии по своим же войскам и о документах, согласно которым они сейчас якобы находятся в Москве.
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#ГУРперехоплення "НАЧАЛЬСТВО ТАКОЕ КОНЧЕНОЕ, БЛ*ТЬ, НАС ЕБ*ШАТ ДАЖЕ СВОИ, ЁПТА" Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх же військах та про документи, згідно яких вони зараз знаходяться в Москві.Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Понеділок, 15 серпня 2022 р.
Напомним, ВСУ ударили по штабу ЧВК "Вагнера" в Попасной, где предположительно ликвидировали более 100 боевиков из командного состава.
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