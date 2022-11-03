Начался обратный отсчет времени: "Энергоатом" предупредил об опасности на ЗАЭС из-за обстрелов оккупантов

НА ЗАЭС в режиме полного обесточивания остается горючего для работы дизель-генераторов на 15 суток.

Запорожская АЭС в связи с обстрелами российских оккупантов по состоянию на утро 3 ноября полностью обесточена — захватчики еще 2 ноября повредили две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Из-за рашистских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов", — говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" сообщают, что при полном обесточивании ЗАЭС горючего для работы дизель-генераторов остается на 15 суток. Как отмечается, начался обратный отсчет времени.

"Сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что сейчас из-за российской оккупации ЗАЭС и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию станции в режиме безопасности значительно ограничены.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!", — подчеркивают в "Энергоатоме".

Террор россиян на ЗАЭС

Оккупационные войска РФ захватили Энергодар Запорожской области и обстреляли ЗАЭС 4 марта. Россияне стянули туда свою технику. Кроме того, войска РФ разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие.

С тех пор оккупанты регулярно терроризируют персонал станции и заставляют подписывать фейковые так называемые трудовые договоры с российским "Росатомом".

25 августа впервые в истории из-за атак россиян на Запорожскую АЭС произошло полное отключение от сети.

30 сентября россиянами был похищен гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов. В конце концов 3 октября оккупанты его отпустили, но он отказался от своих обязанностей.

Исполнение обязанностей гендиректора Запорожской АЭС взял на себя президент государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Аналогичное преступление оккупанты РФ совершили 10 октября, похитив заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка. 18 октября его освободили из плена.

Отметим, что к масштабной аварии на ЗАЭС может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами. В то же время, если на ЗАЭС произойдет взрыв или пожар, пострадать может не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Специалисты предупреждают, что в случае катастрофы на ЗАЭС последствия будут значительно серьезнее, чем во время аварии ЧАЭС.

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