"Начался третий этап": историк спрогнозировал, сможет ли закончится война в Украине в 2023 году

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что союзники продолжат поддерживать Украину вплоть до победы. В частности, из-за успехов ВСУ на войне.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Фельштинский отметил, что с 24 февраля у всех была одна задача – остановить эту войну, как угодно. И если Восточная Европа Украину поддержала с первого дня, то Западной было все равно, на каких условиях закончится война – даже если Украина капитулирует, чтобы их никто не трогал.

"Сначала все считали, мол, ну захватят сейчас Украину за неделю, ну, ничего не поделаешь, не войну же начинать из-за этого. Но прошла неделя, прошла вторая, месяц. Выяснилось, что, во-первых, Украина не капитулирует; во-вторых, что российская армия сражается не так хорошо, как все предполагали", — рассказал он.

По мнению историка, сначала мир пытался завершить войну путём переговоров. Из-за переговоров прекратить войну не получилось, потому что Путину нужна вся Украина и меньше он не хочет. А на самом деле он хочет еще и Молдову и многое многое.

"Начался третий этап, когда все пришли к пониманию, что война может быть остановлена только одним способом: из-за капитуляции Российской Федерации. Теперь нужно думать о том, как эта война должна проходить, чтобы это в конце концов произошло", — заявил он.

Напомним, что Россия начала модернизировать ракеты, которыми бомбит Украину. При производстве ракет враг добавляет к ним новые детали и усовершенствует их специальными ловушками, чтобы обходить ПВО Украины.

В то же время Россия не сможет повторить в Украине "сирийский сценарий". Страна-агрессорка не могла совершать такие авианалеты год назад и на сегодняшний день у нее тоже нет такой возможности.

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