"Начать контрнаступление в сторону Мелитополя": Жданов о вариантах освобождения юго-востока Украины

Украинцы предлагают разные варианты освобождения юго-востока Украины. Например, войскам Украины держать на правом берегу Днепра войска России, а другой части войск начать контрнаступление в сторону Мелитополя. И таким образом отрезать правобережную группировку РФ, полностью ее окружить.

Военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале прокомментировал такое предложение, и сказал, смог ли Генштаб ВСУ применить такую тактику.

"Народ смотрит на карту, и все люди за то, что нужно освобождать территорию и готовы предлагать любые варианты. Как вариант, да, это можно рассмотреть, просто мы с вами не посвящены во все тонкости и не знаем полной картины положения на направлениях, как это знают в Генеральном штабе. Но думаю, что они тоже такой вариант могут рассматривать. А будет ли он воплощаться в жизнь, для этого у нас есть генералы и Генеральный штаб, который думает, планирует и организовывает эту войну", — резюмировал Жданов.

Напомним, Воздушные силы 11 раз ударили по позициям оккупантов на юге Украины.

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