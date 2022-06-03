"Начато проведение мероприятий боевой подготовки": в Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
С 1 июня военные формирования Беларуси начали боевую подготовку подразделений.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
“С 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений вооруженных сил республики Беларусь на полигоне Вижловичи в Брестской области. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики Беларусь”, — отметили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Напомним, что морские пехотинцы уничтожили танк оккупантов из украинской "Стугны-П" и сняли это на видео.
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