Начинает фонить: Жданов рассказал, как понять, что россияне готовятся нанести ядерный удар

Российские ракеты, в том числе те, которые могут содержать ядерный боезаряд, будут вероятно заправлять на аэродромах.

Оккупанты могут заправлять ракеты с ядерным боезарядом непосредственно на аэродромах.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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"Ракеты могут заправляться топливом на аэродромах. Ракета Х-22 - скоростная, с дальностью 600 километров. Их по Украине пускают российские самолеты. А вот головная часть размещается в специальном контейнере, в котором она транспортируется. Находится она в местах хранения, которые верифицированы. В РФ известно об около 12 таких мест. Все они контролируются западными разведками и, кстати, расположены они за Уралом", – рассказывает Олег Жданов.

Он также добавил, что как только контейнер с зарядом вывозят с бетонного места хранения, он сразу начинает фонить и попадает на датчики спутников.

Напомним, что россияне заминировали два энергоблока Запорожской АЭС.

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