"Начинается хаотическая стрельба": оккупанты активизировали попытки захватить Запорожскую АЭС

Также оккупанты пытаются разбить инженерные заграждения, чтобы иметь доступ к дороге, ведущей к станции.

Войска РФ 3 марта активизировали попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Несмотря на то, что происки и дорогу в Энергодар перекрыли представители территориальной обороны, местные жители, к городу приблизились 2 танка и 2 бронетранспортера, которые предпринимают попытки прорвать оборону. Начинается хаотическая стрельба из стрелкового оружия. А также оккупанты пытаются разбить инженеры доступ к дороге, ведущей к станции", — написал он.