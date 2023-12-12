"Начинается оборона Часового Яра": эксперт о жестоких боях на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Там оккупанты пытаются взять господствующую высоту для захвата Клещиевки и хотят поближе подобраться к Часовому Яру.

Об этом заявил соучредитель проекта DeepState Роман Погорилый, передает "Апостроф".

"Клещиевка на Бахмутском направлении становится тяжелым и горячим фронтом, равно как и в целом Бахмутские окрестности. В Клещиевке они лезут на высоту 215,7. Они увидели там давно возможность продвигаться, соответственно, они сконцентрировали большую силу именно на этом направлении", – рассказал Погорилый.

Он объяснил, что высота 215,7 – это господствующая высота для удержания Клещиевки. Если ВСУ ее потеряют, то пребывание в Клещиевке будет под угрозой.

По информации Погорилого, сейчас оккупанты частично подобрались, частично где-то заходят на высоту.

"Они давят также и по другим направлениям, но это более отвлекающие удары, потому что основана их цель — это высота 215,7. Так же Хромово. Ситуация там не изменилась. Они взяли половину населенного пункта. Но ситуация сложна тем, что они подбираются с другой стороны к дороге на Часов Яр. Ситуация ухудшается, и надеюсь, что будут приниматься меры, потому что по сути можно сказать, что начинается уже оборона Часового Яра, и с каждым днем они подбираются все ближе и ближе", – подытожил эксперт.

Бахмут и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что у РФ есть определенные тактические успехи возле Бахмута.

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