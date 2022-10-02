"Начинается подготовка": РФ понемногу стягивает мобилизованных на Сумское направление

Мобилизированные россияне слабее регулярной русской армии. Сейчас РФ начинает стягивать "мобиков" в Сумское направление, но не непосредственно в пограничную зону.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире общенационального телемарафона.

"Мобилизированные – это не та регулярная армия, с которой мы вели борьбу в течение этих семи месяцев. В течение этого периода времени мы дали достойный отпор регулярным силам врага", – сказал Наев.

По его словам, мобилизованные недостаточно обучены, не имеют соответствующего опыта, поэтому россияне сразу не могут восстановить свой потенциал.

Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал, что сейчас новомобилизованные россияне только начинают подготовку. В частности, их заметили на Сумском направлении, в 120 км от государственной границы.

"Непосредственно в нашей зоне ответственности отмечается только прибытие мобилизованных для подготовки. Это около 1,5 тыс. человек на Сумском направлении, в 120 км от государственной границы. Сейчас у них только начинается подготовка. Пополнение воинских частей и подразделений, действующих вдоль государственной границы в полосе ответственности моей группировки, пока не отмечается. Впоследствии мы будем это видеть", – сказал Наев.

Ранее генерал Наев рассказал о количестве ракет в оккупационной армии. По его словам, в России существенно уменьшилось количество ракет "Калибр" и "Точка", поэтому они обстреливают Украину с С-300.

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