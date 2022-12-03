"Начинайте готовиться к Ялте": Подоляк посоветовал оккупантам забыть о Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским захватчикам прекратить бои за Бахмут, а вместо этого начать "готовиться к Ялте".

Об этом советник руководителя ОП написал в Сети 3 декабря.

Он отметил, что под Бахмутом, что не несет никакого стратегического смысла для хода войны, российские власти "закапывают" тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.

"Все, чтобы доказать себе: мы еще что-то можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте — Ялтинскому трибуналу", — порекомендовал захватчикам Подоляк.

Напомним, именно за Бахмут на сегодняшний день идут самые жестокие бои на востоке Украины. Как объяснил советник ОП Алексей Арестович, на этом участке российские войска пытаются выполнить политическую цель – захватить Донецкую область. Однако Арестович убежден, что враг не захватит ни Бахмут, ни Авдеевку, а тем более всю Донетчину.

По оценкам британской разведки, теоретический захват Бахмута будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит РФ угрожать крупным городским районам Краматорска и Славянска.

Добавим, что ранее Подоляк выражал убеждение, что уже через пол года побывает в освобожденной Ялте.

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