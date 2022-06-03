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"Начинайте оборачиваться, бл**и": в Сети появился перечень украинских полицейских, перешедших работать на сторону оккупантов

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"Начинайте оборачиваться, бл**и": в Сети появился перечень украинских полицейских, перешедших работать на сторону оккупантов

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинских полицейских из Донецкой области и Мариуполя, перешедших на сторону оккупантов, удалось опознать.

С оккупантами против украинцев будут работать 90 предателей.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Среди предателей, перешедших на сторону военных преступников РФ, многие экс-правоохранители из Мариупольского районного управления полиции — в том числе и женщины. Одна из них объяснила свой поступок тем, что "хочет работать".

В Сети уже появился полный перечень предателей.

“Информационные воины Мариуполя опознали всех лиц, перешедших работать на сторону полиции оккупантов. Теперь ни одна мр**ь не скроется. Отчеканены. 90 нелюдей, которые недавно были полицейскими Украины. Которые были уволены в прошлом. Разные, но все в одном месте. Начинайте оборачиваться, бл**и. Возмездие уже рядом”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Донецк и обвинили в этом Украину.

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