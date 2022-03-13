Начисленные автоматически во время военного положения пособия, льготы и субсидии возвращать будет не нужно — Минсоцполитики

Начисленные автоматически во время военного положения пособия, льготы и субсидии возвращать будет не нужно — Минсоцполитики

После завершения военного положения получатели должны в течение одного месяца обновить документы, необходимые для дальнейшего получения помощи и льгот.

Кабинет министров автоматически продлил срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, на период введения военного положения. Избыточные суммы, которые могут быть выплачены в это время, возвращаться не нужно.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Проведение перерасчета и возврата соответствующих выплат получателями после прекращения срока действия военного положения соответствующим решением правительства не предусмотрено", — говорится в сообщении.

даже если в течение действия военного положения у получателей изменился размер дохода или другие обстоятельства, которые могли привести к уменьшению ранее назначенных размеров социальных пособий, льгот и субсидий, то даже при этих обстоятельствах такие получатели продолжат получать выплаты в ранее назначенных размерах в течение военного положения, а после его завершения, государство не потребует вернуть суммы, полученные в результате автоматического продления сроков таких пособий.

После завершения военного положения получатели, которым выплата государственной социальной помощи и льгот было автоматически продлена, должны в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы в дальнейшем продолжать получать пособия и льготы.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд. грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплаты пенсий в этом месяце. Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуированных.

ТСН.ua