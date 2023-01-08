Начнет ли Россия новое наступление в феврале: Данилов объяснил

Что может ожидать Украину в начале 2023 года, в частности, в феврале, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью.

"Несмотря, что только начался новый год, президент Украины Владимир Зеленский уже дважды собирал Ставку главнокомандующего. Мы сознаем, что происходит, поэтому мы заранее просчитываем все варианты развития событий. Почему речь идет именно о феврале? Российская Федерация к каким-то датам отчитывается, как раньше отчитывались пятилетку за три года, так вот сейчас у них 24 февраля будет год, как они бессмысленно начали большую войну против нашего народа, в которой они 100% потерпят поражение и попытаются еще раз обострить всю эту вещь. Есть много факторов, начиная с того, что в декабре месяце активизировалась российская закрытая подковерная дипломатия", — сказал Данилов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в новом году, несмотря на серию унизительных поражений на поле боя. Резников предполагает, что новое наступление может начаться в феврале, но другие представители Украины считают это может произойти еще раньше, в январе.

Глава минобороны упомянул о "частичной мобилизации" в РФ. По его словам, из 300 000 мобилизованных половина была направлена для поддержки российских сил на оккупированных территориях Украины, тогда как другая половина проходит более тщательную подготовку для участия в будущем наступлении.

"Другая часть мобилизованных, а это примерно 150 тысяч, начала свою подготовку в разных тренировочных лагерях", — отметил Резников.

Такие предположения высказал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, российская мобилизация работает и подготовка мобилизованных продолжается.

Замминистра обороны Анна Маляр также предупреждает, что угроза не миновала. По ее словам, не стоит расслабляться, потому что конечная цель Российской Федерации – захват всей Украины.