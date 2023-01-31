"Начнется что-то серьезное и наша армия рухнет, как карточный домик": оккупант о боеспособности войск РФ

Украинская разведка перехватила разговор российских оккупантов, обсудивших низкий уровень боеспособности армии РФ и то, как высшие офицеры пытаются уклониться от войны против Украины.

Соответствующий разговор захватчиков обнародовало ГУР Минобороны Украины.

"Я так и знал, что будет…От начнется что-то серьезное и вот эта, бл*дь, картонно-демонстративная наша армия рухнет как карточный домик. Вот началась война и никто не знает, что делать", — сказал оккупант.

Также захватчики обсудили способы уклонения от участия в войне против Украины, которыми пользуются высшие офицеры. По их словам, высший офицерский состав соглашается на низшие должности в Сирии, лишь бы не ехать воевать в Украину.

"Сирия сейчас — кладбище генералов, там бледь, полковники на лейтенантских должностях", — сказал оккупант.

Напомним, в Офисе президента описали пессимистическое будущее ЕС, если некоторые лидеры Запада и дальше будут отказываться поставлять оружие Украине.

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