"Начнется другой этап": командир роты ТрО, ветеран войны в Абхазии о ситуации на фронте и будущем РФ

Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, у Украины есть шанс на победу и сможет, возможно, временно, но уничтожить вражескую империю (Россию).

Такое мнение высказал экс-главаь киевской организации партии "УНА-УНСО", участник войны против РФ в Абхазии на стороне Грузии 1995 года, военный Игорь Мазур на псевдо "Тополь" в интервью изданию Оbozrevatel.

"Да, я думаю, что это будет и оно произойдет: если не во второй половине этого года, то в первой половине следующего.

Лето будет трудным, мы понимаем, что земля подсохнет, будет возможность для действий как одной, так и другой стороны. Но уже где-то, я думаю, к осени будет понятно, у кого тактическая и стратегическая инициатива и кто будет наступать", – говорит военный.

Он отметил, что на фронте продолжается этап, когда Силам обороны нужно держать вражеский удар. Однако Мазур уверен, что скоро начнется этап, когда ВСУ начнут бить врага, а оккупанты начнут отступать.

По мнению добровольца, украинская армия показала себя как одна из самых лучших армий мира. А наша война – действительно народная война.

"Ибо моск..ли совершили большую ошибку, когда сразу озвучили, что они планируют нас уничтожать. Они не озвучили, что это вопрос политического характера, это был вопрос выживания: или они придут и уничтожат нас, и у наших детей не будет будущего, Или нам надо уничтожать врага. И мы помним, как простые люди, даже не входившие ни в какие терробороны, где-то находили оружие и совершали нападения на российские военные колонны, резали лес, перекрывали дороги. То есть россияне, придя на нашу землю, почувствовали, что земля у них под ногами загорелась.

У нас сейчас есть прекрасный шанс в этой войне победить, чтобы рухнула российская империя, которая столько крови принесла, уничтожила миллионы наших лучших сыновей и дочерей. Я думаю, в нашей жизни это все произойдет и буквально в ближайшие год-два мы увидим, как Россия перестанет быть империей, а станет просто Московией", – считает Игорь Мазур.

Какова судьба России

По мнению военного, Россию разоружат и уберут ядерное оружие.

"Будет такой период, как в 90-х, когда Россию подкармливали "ножками Буша", потому что они сами уже почти ничего не могли. Этот период в истории России приближается. Снова они не включили разум. Они могли бы действовать дипломатически, благодаря французам, немцам, итальянцам играть в определенную игру и отойти на, скажем, границу, которая была 23 февраля 2022 года. Но нет, они хотят войну на уничтожение", – подытожил он.

Ранее ТСН.ua собрал мнения известных публичных интеллектуалов, историков, журналистов и военных о том, каким будет будущее нашего государства.

Читайте также ведущие новости дня: