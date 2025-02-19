"Начнется хаос, потеряем много людей": Берлинская о том, если Маск исключит Starlink на фронте

Берлинская не исключает, что американцы "первым делом" могут начать шантажировать Украину важнейшей на фронте связью.

Сегодня американский миллиардер Илон Маск, также занимающий пост старшего советника президента в администрации президента США Дональда Трампа, отметился новым скандальным заявлением в адрес президента Владимира Зеленского.

В то же время, украинские военные на фронте поддерживают связь между собой посредством спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей Маску. В Сети уже не раз высказывали опасения, что миллиардер может отключить украинцев от Starlink.

Если эти опасения оправдаются, что тогда будет со связью в ВСУ на фронте и насколько критическое вероятное отключение "старлинков", рассказала волонтер, руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская.

"Если завтра фронта отключат "Старлинк". Умным людям сегодня, после заявлений Трампа и Маска все стало очевидным. Нас будут пробовать прогнуть, под условия сильных. Без всякой справедливости, просто по праву силы", – рассуждает Берлинская.

По ее мнению, американцы "первым делом" могут начать шантажировать Украину важнейшим на фронте – связью. Поэтому Мария призывает побратимов на передовой обязательно позаботиться об альтернативной связи.

Она не исключает, что "старлинки" могут исключить в любой момент. Именно в Украине. А россиянам оставить.

"Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают. Может и обойдется. Но лучше быть готовыми. А не так как всегда", – предупредила Берлинская.

Ранее американские СМИ сообщили, что российские военные улучшили свою координацию благодаря терминалам Starlink.

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