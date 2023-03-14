Начнется ли контрнаступление ВСУ без западных самолетов: ответ Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ может начаться без западных самолетов, однако их наличие могло бы усилить нашу систему ПВО.

Об этом он сказал 14 марта на брифинге в Одессе.

Резников подчеркнул, что отсутствие современных истребителей не повлияет на планы военных провести контрнаступление, однако он убежден, что их наличие поможет сохранить как можно больше жизней.

Министр обороны считает, что предпосылками успешного наступления есть: когда враг переходит к обороне, уничтожение логистических путей оккупантов, прекращение доминирования россиян в воздухе. Для этого Украине действительно необходима современная авиация.

"Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale, и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь", – объяснил Алексей Резников.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина в ближайшее время может получить самолет МиГ-29.

Также Финляндия рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet.

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