Начнется миграция солей и тяжелых металлов с пылью: экологи испугали ухудшением экологии из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва кафирами Каховской ГЭС начнется миграция солей к верхним горизонтам, и в будущем это будет представлять опасность для экологии.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Института охраны грунтов Роман Паламарчу.

“После того, как затопленные почвы перестанут орошаться, начнется миграция солей в верхние горизонты, и в будущем это будет представлять опасность для экологии. Что касается территории Каховского водохранилища, которое вскоре будет фактически осушено, то вследствие этого там будет ветровая эрозия, что повлечет за собой миграцию тяжелых металлов с пылью. Но это лишь предварительные прогнозы, ведь невозможно оценить весь масштаб причиненного ущерба”, — подчеркнул Паламарчу.

Напомним, что в ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении.

Читайте также: