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Начнется миграция солей и тяжелых металлов с пылью: экологи испугали ухудшением экологии из-за подрыва Каховской ГЭС

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Начнется миграция солей и тяжелых металлов с пылью: экологи испугали ухудшением экологии из-за подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС повлияет на экологию Украины / Фото: Associated Press

Из-за осушения водохранилища может начаться ветровая эрозия.

Из-за подрыва кафирами Каховской ГЭС начнется миграция солей к верхним горизонтам, и в будущем это будет представлять опасность для экологии.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Института охраны грунтов Роман Паламарчу.

“После того, как затопленные почвы перестанут орошаться, начнется миграция солей в верхние горизонты, и в будущем это будет представлять опасность для экологии. Что касается территории Каховского водохранилища, которое вскоре будет фактически осушено, то вследствие этого там будет ветровая эрозия, что повлечет за собой миграцию тяжелых металлов с пылью. Но это лишь предварительные прогнозы, ведь невозможно оценить весь масштаб причиненного ущерба”, — подчеркнул Паламарчу.

Напомним, что в ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
234
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