"Нацисты вернулись": российские оккупанты обстреляли уже второй мемориал жертвам Холокоста в Украине

"Нацисты вернулись": российские оккупанты обстреляли уже второй мемориал жертвам Холокоста в Украине

В Дробицком овраге было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста.

В субботу, 26 марта, российские оккупанты во время артиллерийских обстрелов повредили мемориал жертвам Холокоста в Дробицком овраге на выезде из Харькова.

Об этом сообщает прессслужба Объединенной еврейской общины Украины и Министерство обороны Украины.

"На выезде из г. Харькова (в сторону г. Чугуев) в результате артиллерийских обстрелов ВС РФ был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр", — говорится в сообщении.

"Российские захватчики обстреляли и повредили мемориал жертвам Холокоста в окрестностях Харькова. Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", — написали в Минобороны Украины.

По данным Государственного архива Харьковской области, здесь расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста.

Напомним, 1 марта российская авиация нанесла удар по Бабьему Яру в Киеве. В результате погибли 5 человек, которые пришли туда почтить жертв Холокоста, еще 5 – получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал удар Бабьего Яра и призвал евреев по всему миру осудить убийства мирного населения Украины.