"Нация голодранцев": российские оккупанты на КамАЗах вывозят в Россию награбленное имущество украинцев

Пока преступники грузят имущество украинцев на КамАЗы, их прикрывают танки.

Российские оккупанты не только уничтожают украинские города, но и грабят украинское население. Так, враг нагло обворовывает людей и грузовиками вывозит награбленное в Россию.

Об этом говорится в своде от Генерального штаба ВСУ за утро 21 марта.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты и другие материальные средства", – говорится в сообщении.

Кроме того, по Сети ходят рассказы самих очевидцев таких преступлений. По словам украинцев, оккупанты выгребают из разгромленных квартир все, что могут: вазы, ковры, телевизоры, другую бытовую технику и даже картины

Пока преступники грузят имущество украинцев на КамАЗы, их прикрывают танки.

"Орки вместо воевать, воруют вещи украинцев в ЖК "Покровский" (Гостомель) и вывозят в РФ. Нация голодающих", – комментируют ситуацию в Сети.

Напомним, в Сумской области российские оккупанты убивают мирное население, ходят по дворам и отбирают у людей официально зарегистрированное оружие и телефоны.

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