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Над Черным морем зафиксирован разведывательный самолет и истребители Великобритании

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
895
Время на прочтение
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Над Черным морем зафиксирован разведывательный самолет и истребители Великобритании

Фото: regnum.ru

Официальные представители Британии пока никак не комментировали такой шаг.

Великобритания направила в район Черного моря свой разведывательный самолет Boeing RC-135.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar.

По данным сервиса, с помощью которого можно отслеживать расположение воздушных судов, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря.

© flightradar24
Фото: flightradar24

Boeing RC-135 сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

Официальные представители Британии пока никак не комментировали такой шаг.

Напомним, 14 марта Россия уничтожила американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Дрон патрулировал в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить. Он ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон.

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Дата публикации
Просмотры
895
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