Над деоккупированным Лиманом официально подняли украинский флаг (фото)

Над освобожденным от российских оккупантов Лиманом Донецкой области официально подняли государственный флаг Украины. Однако местные власти призвали людей еще не возвращаться ради их собственной безопасности.

Во вторник, 4 октября, официально подняли украинский флаг в Лимане Донецкой области. Несмотря на то, что в город возвращается жизнь, местные власти призывают пока не возвращаться, поскольку продолжается масштабное разминирование.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в городе начинается налаживание логистики, завоз гуманитарной помощи, выдача пенсий.

"Благодарю наши Вооруженные силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют после себя руины. Но главное – это наша земля. Все отстроим заново. Отдельно замечу: тем, кто эвакуировался, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОСВОБОЖДЕННЫЕ НАСЕЛЕНЫЕ ПУНКТЫ ЕЩЕ РАНО! Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет очень тяжело", — подчеркнул чиновник.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Как сообщалось ранее, возле Лимана еще продолжаются бои. Село Заречное Донецкой области освободил с боями батальон "Донбасс". Оккупанты отошли в направлении Кременной, оставив технику и боеприпасы. Как это происходит – читайте ЗДЕСЬ.

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