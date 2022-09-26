Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету (фото)

Российские оккупанты вечером 26 сентября выпустили ракету по Днепропетровской области.
Над Днепропетровщиной Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
“Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету”, — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что в Днепре водитель легковушки наехал на троих пешеходов.
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