Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету (фото)

Над Днепропетровщиной Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что в Днепре водитель легковушки наехал на троих пешеходов.

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