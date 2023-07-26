Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету: фото

Вечером в среду, 26 июля, во время объявленной масштабной воздушной тревоги средствами ПВО была сбита вражеская ракета в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

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Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

Во время воздушной тревоги в Хмельницком слышали взрывы.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.

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