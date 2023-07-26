Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3084
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В небе над Днепропетровщиной вечером 26 июля сбита вражеская ракета / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
В небе над Днепропетровщиной вечером 26 июля сбита вражеская ракета / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
В небе над Днепропетровщиной вечером 26 июля сбита вражеская ракета / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Из-за падения обломков российской ракеты возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Вечером в среду, 26 июля, во время объявленной масштабной воздушной тревоги средствами ПВО была сбита вражеская ракета в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

Во время воздушной тревоги в Хмельницком слышали взрывы.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3084
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация