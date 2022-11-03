Над Днепропетровщиной уничтожили четыре российских дрона: что известно

В ночь на четверг, 3 ноября, украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью российские беспилотники "Shahed-136".

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, четыре дрона-камикадзе подразделениями воздушного командования "Восток" сбили над Никопольским районом.

Впрочем, в Кривом Роге дрон-камикадзе оккупантов попал в объекты энергетической и водной инфраструктуры. В результате атаки несколько районов города остались без света и воды.

В свою очередь, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что обломки сбитых "шахидов" упали на территории частного домовладения.

"Улкамки одной из "птичек" повредили хозяйственное сооружение и сеновал на территории частного домовладения в Никопольском районе", — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска активно обстреливали Кривой Рог, а также Никопольскую и Марганецкую общины на Днепропетровщине. Россияне также накрыли регион "Градами", тяжелой артиллерией и беспилотниками.

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