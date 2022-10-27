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Над Днепропетровской областью уничтожили российскую ракету Х-59 - ОВА

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Над Днепропетровской областью уничтожили российскую ракету Х-59 - ОВА

Фото: Associated Press

Ночь прошла без атак на регион.

Ночью 27 октября над Днепропетровской областью украинские военные по воздушному командованию "Схид" уничтожили российскую ракету Х-59.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Удачная охота наших часовых неба. Благодаря нашим защитникам ночь прошла без "прилетов" и пострадавших", — подчеркнул руководитель области.

Отмечается, что на 07:00 27 октября во всех районах Днепропетровщины спокойно.

Ракетный удар по Днепру 25 октября

Вечером в Днепре во время "тревоги" произошли взрывы. Впоследствии их официально подтвердили в Офисе президента. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил об атаке на автозаправочную станцию.

На месте вражеской атаки погибли два человека: один — в автомобиле, один — на автомойке рядом с АЗС. Известно также о трех пострадавших.

Впоследствии стало известно, что погибла беременная молодая женщина. На момент ракетных обстрелов она находилась возле АЗС. Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что беременная сгорела заживо в своем автомобиле.

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Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
795
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