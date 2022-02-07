Над Донбассом полетали европейские министры: фото и видео

В понедельник, 7 февраля, министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую Станицу Луганскую. Они тоже встретились там с украинскими военными.

Соответствующие фото и видео опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

В частности, он выложил видео, снятое с вертолета и сообщил, что зарубежным министрам показали с неба территорию вдоль линии столкновения.

Перебыйнис выложил также фото министров, одетых в бронежилеты и шлемы во время встречи с украинскими военными.

С @JanLipavsky a ministry zahranicnich veci Slovenska a Rakúska letíme helikoptéry ukrajinской armádы на linii dotykу ukrajinsko-русской vojny. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 -- Yevhen Perebyinis ( @ YPerebyinis ) February 7, 2022

После посещения прифронтовой зоны министры встретятся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской, там они имеют возможность увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению. Завтра я проведу с ними переговоры в Киеве. Уже через несколько часов в столицу прибудет моя немецкая коллега Анналена Бербок, которая также посетит Донбасс», – рассказал Кулеба на онлайн-брифинге 7 февраля.

Он добавил, что на этой неделе глава Верховной Рады Руслан Стефанчук примет в Киеве спикера парламента Эстонии, а премьер-министр Денис Шмигаль – главу правительства Литвы.

Напомним, что 7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а уже на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.