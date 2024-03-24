Над Киевом сбили около 10 российских ракет: власти сообщили о последствиях

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

В КМВА сообщили о последствиях ракетного удара россиян по столице. Это второй удар по Киеву за четыре дня.

По сообщениям администрации, враг применил три вида крылатых ракет, воздушная тревога продолжалась более двух часов.

В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах столицы.

В Деснянском районе:

обломки упали на территорию лесных насаждений

В Шевченковском районе:

на территорию парковой зоны и территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания

Информация о пострадавших отсутствует. На местах работают оперативные службы.

Ранее местные власти сообщили, что Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы был поражен примерно десяток вражеских ракет.

Напомним, взрывы также раздавались в Хмельницкой области и во временно оккупированном Крыму.

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