Над Киевом сбили около 10 российских ракет: власти сообщили о последствиях

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.
В КМВА сообщили о последствиях ракетного удара россиян по столице. Это второй удар по Киеву за четыре дня.
По сообщениям администрации, враг применил три вида крылатых ракет, воздушная тревога продолжалась более двух часов.
В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах столицы.
В Деснянском районе:
- обломки упали на территорию лесных насаждений
В Шевченковском районе:
- на территорию парковой зоны и территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания
Информация о пострадавших отсутствует. На местах работают оперативные службы.
Ранее местные власти сообщили, что Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы был поражен примерно десяток вражеских ракет.
Напомним, взрывы также раздавались в Хмельницкой области и во временно оккупированном Крыму.
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