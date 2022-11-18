Над Киевом сбили необычную крылатую ракету оккупантов: что о ней известно

Российская ракета Х-55 с имитатором ядерной боеголовки, сбитая над Киевом 17 ноября, не предназначалась непосредственно для удара, а могла быть использована как дополнительное средство для прорыва украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, как можно объяснить запуск оккупантами такой ракеты, военный эксперт ответил:

"На мой взгляд, вопрос не в устрашении. Они запугивают и так, говорят о возможности использования тактического ядерного оружия уже достаточно давно. Имитатор – это массогабаритный макет ядерной боевой части. Это могло быть перенасыщение противовоздушной обороны – запустить чем больше ракет, тем лучше, с надеждой на то, что хотя бы некоторые из них прорвутся".

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Катков также отметил, что такие ракеты Х-55 могут быть оснащены дополнительными средствами, например системами радиоэлектронной борьбы.

"То есть эта ракета летит вместе с другими, ставит помехи на радиолокационное наблюдение и обеспечивает прорыв обороны. Как мы видим, не получилось, потому что она была сбита".

По его словам, пока нет точной информации, сколько у россиян еще Х-55, поскольку такое оружие не подпадало ни под какие договоры с США о стратегическом вооружении.

"Это имитатор ядерной боевой части. Скорее всего, он использовался с целью не удара, а обеспечения за счет того, что она оснащена дополнительными системами прорыва противовоздушной обороны", — пояснил Катков.

Напомним, Россия 17 ноября осуществила массированный ракетный обстрел инфраструктурных объектов Украины. Под ударом оказались, в частности, объекты газовой инфраструктуры. Кроме того, в результате обстрелов повреждены жилые дома, десятки человек в Днепре, Харьковской и Одесской областях получили ранения различной степени тяжести. Кроме электростанций, мишенями оккупантов стали газодобывающие объекты.

По данным Генштаба ВСУ, 17 ноября российские оккупанты запустили по территории Украины 18 крылатых ракет и 5 беспилотников. Сбить удалось 6 ракет. Всего в течение недели российские оккупанты нанесли почти 150 ракетных ударов, а также направили более 20 иранских дронов-камикадзе.

В одной из двух российских ракет X-55, которую 17 ноября сбили над Киевом, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

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