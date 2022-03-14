Над Киевом сбили российскую крылатую ракету: обломки упали на Куреневку (фото)

Над столицей сработало украинскаое ПВО.
В небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашему доблестному ПВО", — написал он в Telegram.
Позже он уточнил, что остатки крылатой ракеты упали на Куреневку.
Напомним, что российские оккупанты 14 марта утром в Киеве обстреляли завод "Антонов", в результате чего возник пожар. По предварительной информации, жертв нет.
Также в результате попадания неизвестного объекта в многоэтажку в Оболонском районе Киева погибли по меньшей мере 2 человека. Поисковые работы продолжаются.
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