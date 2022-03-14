Над Киевом сбили российскую крылатую ракету: обломки упали на Куреневку (фото)

Над Киевом сбили российскую крылатую ракету: обломки упали на Куреневку (фото)

Над столицей сработало украинскаое ПВО.

В небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашему доблестному ПВО", — написал он в Telegram.

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

Позже он уточнил, что остатки крылатой ракеты упали на Куреневку.

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

Напомним, что российские оккупанты 14 марта утром в Киеве обстреляли завод "Антонов", в результате чего возник пожар. По предварительной информации, жертв нет.

Также в результате попадания неизвестного объекта в многоэтажку в Оболонском районе Киева погибли по меньшей мере 2 человека. Поисковые работы продолжаются.

ТСН.ua