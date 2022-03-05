Над киевским "Охматдетом" ПВО ночью сбили вражескую ракету

В больнице говорят, что вынуждены выезжать.
Вечером над «Охматдетом» была сбита ракета. Мощным взрывом выбило дверь в центральном корпусе и побил окна на 9-м этаже.
Рассказал об этом генеральный директор «Охматдета» Владимир Жолнер.
«Мы всех детей держали в бомбоубежище, и никто не пострадал. Сейчас мы проводим эвакуацию», – отметил директор.
В то же время дежурный врач рассказал о звонках о троих раненых детях в городах, где продолжаются бои. Выехать для оказания помощи нет возможности, так что двое малышей погибли. Отец третьего ребенка попытается вывезти ребенка в больницу самостоятельно.
Во время войны очень важно знать, как помочь детям при ранении или травме, если рядом нет медицинской помощи.
Если ребенок ранился – и при этом в ране обнаружилось инородное тело, например обломок стекла, – как должны действовать взрослые? Рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.
- Если посторонний предмет, вошедший в тело глубоко, его нельзя извлекать из раны. Потому что это может спровоцировать сильное кровотечение. Вытаскивать можно только лежащие на поверхности. Если попытки извлечь инородное тело усиливает кровотечение и боль – нужно немедленно прекратить, пишет nashamama.com.
- Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При таких ранах нельзя заниматься самолечением, даже если у вас, условно, бабушка или соседка – медсестра.
- До прибытия врачебной помощи следует остановить кровотечение. Не трогая посторонний предмет, необходимо зажать рану выше нее.
- Место ранения необходимо промыть и продезинфицировать, наложить давящую повязку, крест-накрест вокруг постороннего предмета.
- Если вы не вызывали скорую или она приедет не скоро, если самостоятельно едете в больницу, нужно зафиксировать предмет в ране так, чтобы он не двигался. Для этого необходимо обложить тканью и наложить еще одну повязку.