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Над киевским "Охматдетом" ПВО ночью сбили вражескую ракету

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Над киевским "Охматдетом" ПВО ночью сбили вражескую ракету

УНИАН

В больнице говорят, что вынуждены выезжать.

Вечером над «Охматдетом» была сбита ракета. Мощным взрывом  выбило дверь в центральном корпусе и побил окна на 9-м этаже.

Рассказал об этом генеральный директор «Охматдета» Владимир Жолнер.

«Мы всех детей держали в бомбоубежище, и никто не пострадал. Сейчас мы проводим эвакуацию», – отметил директор.

В то же время дежурный врач рассказал о звонках о троих раненых детях в городах, где продолжаются бои. Выехать для оказания помощи нет возможности, так что двое малышей погибли. Отец третьего ребенка попытается вывезти ребенка в больницу самостоятельно.

"Охматдет" готова принимать раненых всех возрастов

"Охматдет" готова принимать раненых всех возрастов

Во время войны очень важно знать, как помочь детям при ранении или травме, если рядом нет медицинской помощи.

Если ребенок ранился – и при этом в ране обнаружилось инородное тело, например обломок стекла, – как должны действовать взрослые? Рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.

  • Если посторонний предмет, вошедший в тело глубоко, его нельзя извлекать из раны. Потому что это может спровоцировать сильное кровотечение. Вытаскивать можно только лежащие на поверхности. Если попытки извлечь инородное тело усиливает кровотечение и боль – нужно немедленно прекратить, пишет nashamama.com.
  • Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При таких ранах нельзя заниматься самолечением, даже если у вас, условно, бабушка или соседка – медсестра.
  • До прибытия врачебной помощи следует остановить кровотечение. Не трогая посторонний предмет, необходимо зажать рану выше нее.
  • Место ранения необходимо промыть и продезинфицировать, наложить давящую повязку, крест-накрест вокруг постороннего предмета.
  • Если вы не вызывали скорую или она приедет не скоро, если самостоятельно едете в больницу, нужно зафиксировать предмет в ране так, чтобы он не двигался. Для этого необходимо обложить тканью и наложить еще одну повязку.
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