Над киевским "Охматдетом" ПВО ночью сбили вражескую ракету

В больнице говорят, что вынуждены выезжать.

Вечером над «Охматдетом» была сбита ракета. Мощным взрывом выбило дверь в центральном корпусе и побил окна на 9-м этаже.

Рассказал об этом генеральный директор «Охматдета» Владимир Жолнер.

«Мы всех детей держали в бомбоубежище, и никто не пострадал. Сейчас мы проводим эвакуацию», – отметил директор.

В то же время дежурный врач рассказал о звонках о троих раненых детях в городах, где продолжаются бои. Выехать для оказания помощи нет возможности, так что двое малышей погибли. Отец третьего ребенка попытается вывезти ребенка в больницу самостоятельно.

"Охматдет" готова принимать раненых всех возрастов

Во время войны очень важно знать, как помочь детям при ранении или травме, если рядом нет медицинской помощи.

Если ребенок ранился – и при этом в ране обнаружилось инородное тело, например обломок стекла, – как должны действовать взрослые? Рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.