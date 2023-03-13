Над Мариуполем россияне активизировали авиацию (видео)

Над временно оккупированным Мариуполем в понедельник утром, 13 марта, активизировалась авиация российских кафиров, самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Небо Мариуполя с утра. Снова авиация в сторону Запорожья. Затем будут удивляться разминированию системами ПВО гиперзвуковых падающих кранов", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Мариуполе прогремели несколько взрывов в результате которых зафиксирована "бавовна" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.

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