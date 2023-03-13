Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над Мариуполем россияне активизировали авиацию (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
815
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над Мариуполем россияне активизировали авиацию (видео)

Фото: скриншот с видео

Российские боевые самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Над временно оккупированным Мариуполем в понедельник утром, 13 марта, активизировалась авиация российских кафиров, самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Небо Мариуполя с утра. Снова авиация в сторону Запорожья. Затем будут удивляться разминированию системами ПВО гиперзвуковых падающих кранов", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Мариуполе прогремели несколько взрывов в результате которых зафиксирована "бавовна" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.

Читайте также:

Расстрел за слова "Слава Украине", свет в Одесской области, вторая посевная – новости 13 марта

Расстрел за слова "Слава Украине", свет в Одесской области, вторая посевная – новости 13 марта

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
815
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация