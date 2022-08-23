Над Николаевщиной ПВО сбила ракету, летевшую в район Коблевого

В понедельник, 22 августа, российские войска атаковали Николаевщину ракетой воздушного базирования Х-31. Ракета была направлена в Коблево. Ее удалось сбить силами противовоздушной обороны над морем.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вечером, 22 августа, в Баштанском районе оккупанты обстреляли окрестности села Новоалександровка. Днем, а также 23 августа в Широковской общине обстрелов подверглось село Красная Долина. В результате атаки повреждены четыре жилых дома. В ночь на 23 августа россияне были обстрелены возле села Широкое.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины на линии разграничения. Ночью русские войска обстреляли поселок Березнеговатый. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отмечают в ОВА. Кроме того, в Николаевском районе информация о последствиях боевых действий не поступала.

Как сообщалось, начались 181 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. оккупанты штурмуют на 3-х направлениях в Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23 августа.

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