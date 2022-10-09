Над Николаевщиной сбили российский самолет: в ОК "Юг" рассказали об успехах ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты на южном направлении потеряли самолет и дроны.
Сегодня, 9 октября, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно, Су-25 на Николаевщине и дрон Shahed-136, которым пытались атаковать Одессу.
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) Воздушные Силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно, Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата оккупантов, один БпЛА-камикадзе Shahed-136 и одну управляемую авиационную ракету Х-59 (Запорожье).
Ранее в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 440 российских оккупантов, а также 14 вражеских танков.
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