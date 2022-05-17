Над Николаевщиной сбили вражескую ракету, летевшую в западные регионы

Над Николаевщиной сбили вражескую ракету, летевшую в западные регионы

В небе над Николаевской областью силы протиповетренной обороны обезвредили вражескую ракету.

Вражеская ракета двигалась в направлении западных регионов Украины.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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"Ночью, 17 мая, в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету, выпущенную стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления", — говорится в сообщении.

Напомним, что четыре ракеты России, которые оккупанты запустили по Львовщине утром 15 мая, попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Сегодня ночью оккупанты снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей.

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