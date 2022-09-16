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Над Одесщиной средства украинской ПВО уничтожили вражескую ракету "Калибр"

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Над Одесщиной средства украинской ПВО уничтожили вражескую ракету "Калибр"

Российские оккупанты запустили крылатую ракету из акватории Черного моря.

Вечером в четверг, 15 сентября, с российских кораблей в Черном море оккупанты выпустили ракету "Калибр". В оперативном командовании "Юг" сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский снаряд в воздухе.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Ростислав Братчук.

Ранее жители Одессы сообщали в соцсетях о звуке взрыва, раздавшегося в это время. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, завершившаяся в 22.21.

Напомним, ранее войска РФ устроили массированные ракетные обстрелы Кривого Рога — оккупанты выпустили по городу "Кинжалы" и "Калибры".

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