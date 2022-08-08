Над Одесской областью ПВО сбила крылатую ракету, которую россияне запустили с подводной лодки

Российскую ракету "Калибр" ПВО сбила 8 августа в 10:00 в небе над Одесской областью.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг".

Указывается, что россияне запустили ракету с подводной лодки в Черном море.

"8 августа, около 10.00 часов, в небе над Одесчиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр" выпущенная с подводной лодки в Черном море", — говорится в сообщении.

Украинцев в очередной раз призвали придерживаться правил и алгоритмов действий по сигналам тревог, чтобы не подвергать себя опасности.

Напомним, в конце июля российские оккупанты ракетами обстреляли Одесский район.

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