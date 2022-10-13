Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету, выпущенную из акватории Черного моря

Дата публикации
Просмотры
462
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету, выпущенную из акватории Черного моря

Фото: Associated Press

Ракета была выпущена из акватории Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что во время крайней тревоги над Одесской областью сбили российскую ракету.

Об этом говорится на странице ОК "Юг".

"Над Одесщиной силами противовоздушной обороны уничтожена ракета типа "Калибр", которой враг атаковал Украину из акватории Черного моря", — отметили в ведомстве.

Как добавили в командовании Воздушных сил ВСУ, после обеда 13 октября Россия выпустила по западу Украины несколько ракет, выпущенных из акватории "Черного моря".

"13 октября около 17.00 российские оккупационные войска атаковали с акватории Черного моря крылатыми ракетами типа 'Калибр' объекты критической инфраструктуры в западном регионе", — говорится в сообщении.

Россия атаковала западные области Украины

После обеда в четверг, 13 октября, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях прогремели взрывы. Перед этим была объявлена масштабная воздушная тревога. В западных регионах работало ПВО. Кроме ракет, над украинскими городами летали вражеские летательные аппараты.

Во Львовской области одна вражеская ракета попала в военный объект в Золочевском районе. Остальные удалось сбить. Глава Львовщины Козицкий сначала сообщил, что по области оккупанты выпустили 3 ракеты, но позже уточнил, что было 6 ракет. К счастью, без жертв.

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

Читайте также:

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация