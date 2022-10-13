Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету, выпущенную из акватории Черного моря

Ракета была выпущена из акватории Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что во время крайней тревоги над Одесской областью сбили российскую ракету.

Об этом говорится на странице ОК "Юг".

Также читайте Подрыв Крымского моста: в командовании Объединенных сил назвали свою версию

"Над Одесщиной силами противовоздушной обороны уничтожена ракета типа "Калибр", которой враг атаковал Украину из акватории Черного моря", — отметили в ведомстве.

Как добавили в командовании Воздушных сил ВСУ, после обеда 13 октября Россия выпустила по западу Украины несколько ракет, выпущенных из акватории "Черного моря".

"13 октября около 17.00 российские оккупационные войска атаковали с акватории Черного моря крылатыми ракетами типа 'Калибр' объекты критической инфраструктуры в западном регионе", — говорится в сообщении.

Россия атаковала западные области Украины

После обеда в четверг, 13 октября, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях прогремели взрывы. Перед этим была объявлена масштабная воздушная тревога. В западных регионах работало ПВО. Кроме ракет, над украинскими городами летали вражеские летательные аппараты.

Во Львовской области одна вражеская ракета попала в военный объект в Золочевском районе. Остальные удалось сбить. Глава Львовщины Козицкий сначала сообщил, что по области оккупанты выпустили 3 ракеты, но позже уточнил, что было 6 ракет. К счастью, без жертв.

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

Читайте также: