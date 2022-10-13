Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету, выпущенную из акватории Черного моря

Ракета была выпущена из акватории Черного моря.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что во время крайней тревоги над Одесской областью сбили российскую ракету.
Об этом говорится на странице ОК "Юг".
"Над Одесщиной силами противовоздушной обороны уничтожена ракета типа "Калибр", которой враг атаковал Украину из акватории Черного моря", — отметили в ведомстве.
Как добавили в командовании Воздушных сил ВСУ, после обеда 13 октября Россия выпустила по западу Украины несколько ракет, выпущенных из акватории "Черного моря".
"13 октября около 17.00 российские оккупационные войска атаковали с акватории Черного моря крылатыми ракетами типа 'Калибр' объекты критической инфраструктуры в западном регионе", — говорится в сообщении.
Россия атаковала западные области Украины
После обеда в четверг, 13 октября, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях прогремели взрывы. Перед этим была объявлена масштабная воздушная тревога. В западных регионах работало ПВО. Кроме ракет, над украинскими городами летали вражеские летательные аппараты.
Во Львовской области одна вражеская ракета попала в военный объект в Золочевском районе. Остальные удалось сбить. Глава Львовщины Козицкий сначала сообщил, что по области оккупанты выпустили 3 ракеты, но позже уточнил, что было 6 ракет. К счастью, без жертв.
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